أسعار الدولار تتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 140100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141000 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139000 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139650 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي.