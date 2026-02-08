أسعار الدولار تتراجع في بغداد وتستقر بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 149750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149650 ديناراً مقابل 100 دولار.