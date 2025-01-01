أسعار الدولار تتراجع في بغداد وترتفع في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء الأربعاء، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 151700 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 151350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151250 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.