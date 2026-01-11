أسعار الدولار تتراجع في بغداد وتحلق بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 146800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 145950 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145900 دينارا مقابل 100 دولار.