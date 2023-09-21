أسعار الدولار تتراجع في بغداد واربيل مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155300 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 156000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154650 دينارا مقابل 100 دولار.