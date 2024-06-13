أسعار الدولار تتراجع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث بلغ سعر الصرف 147000 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء البالغ 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد قد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ السعر للشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار أيضاً انخفاضاً في أسعار صرفه في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 146850 ديناراً لكل دولار، وسعر الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.