أسعار الدولار تتراجع دون 150 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 149,400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت يوم أمس السبت 150,400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 149,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,350 ديناراً مقابل 100 دولار.