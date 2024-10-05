أسعار الدولار تتراجع بمعدل 250 ديناراً في بغداد واربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، انخفاضاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع بداية الأسبوع صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153250 دينارًا مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بسعر يوم الخميس الماضي الذي سجل 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 152250 دينارًا لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فبسبب العطل الرسمية، لا تتداول البورصة، لكن سجل الدولار انخفاضًا أيضًا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 153400 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 153200 دينار مقابل 100 دولار.