أسعار الدولار تتجاوز 150 الف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وكذلك في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار شهدت ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 150100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد بلغت أمس الثلاثاء 149 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 150 ألفاً و150 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150 ألف دينار مقابل 100 دولار.