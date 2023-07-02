أسعار الدولار تتجاوز 148 ألف دينار عراقي بعد انقضاء عطلة العيد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وذلك بعد انقضاء عطلة العيد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147300 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم الثلاثاء الماضي، حيث بدأت عطلة عيد الاضحى.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار، وسعر الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.