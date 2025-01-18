أسعار الدولار تبدأ الأسبوع الجديد بانخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، انخفاضًا في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 150,700 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر الخميس الماضي الذي بلغ 151,000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 151,750 دينارًا، بينما سجل سعر الشراء 149,750 دينارًا لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار أيضًا انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 150,650 دينارًا مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150,550 دينارًا مقابل 100 دولار.