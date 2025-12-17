أسعار الدولار.. انخفاض ببغداد وارتفاع في أربيل مع الاغلاق

شفق نيوز- بغداد

انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، مع اغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 142700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 141550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141350 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.