أسعار الدولار الأربعاء.. تباين في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الاميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142250 دينارا عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما بلغت يوم أمس الثلاثاء 142400 دينار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، حيث بلغ سعر البيع 141750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 141400 دينارًا مقابل 100 دولار.