أسعار الدولار اليوم.. انخفاض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,150 دينارا مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت 150,500 دينار يوم أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151,250 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 149,250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار، وسعر الشراء 149,900 دينار مقابل كل 100 دولار.