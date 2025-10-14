أسعار الدولار اليوم..  انخفاض ببغداد وارتفاع في أربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي انخفاضاً طفيفاً، صباح اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما شهدت ارتفاعاً محدوداً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 141,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين البالغ 141,700 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة ببغداد تراجعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف، إذ سجل سعر البيع 141,550 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,500 دينار لكل 100 دولار.