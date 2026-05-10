أسعار البنزين في كاليفورنيا تتجاوز 7 دولارات للغالون الواحد

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية، اليوم الأحد، بأن أسعار البنزين في ولاية كاليفورنيا تجاوزت 7 دولارات للغالون الواحد، في ظل ارتفاع متواصل بأسعار الوقود داخل الولاية.

ورفض حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، يوم أمس السبت، دعوات لإعفاء مؤقت من ضريبة البنزين، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود في الولاية، ما زاد من الإحباط بين السائقين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكلفة المعيشة.

ومنذ يوم الجمعة، ارتفع بشكل متزايد متوسط سعر غالون البنزين العادي في كاليفورنيا، وفقًا لبيانات "AAA"، ما يجعلها الولاية الأميركية الوحيدة التي يزيد متوسط أسعارها عن 6 دولارات، وعلى الصعيد الوطني، بلغ متوسط السعر 4.54 دولارات للغالون، وفقًا لمجلة "نيوزويك"الأمريكية.

وبدأت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، بالارتفاع منذ بدء الحرب بين أميركا واسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.