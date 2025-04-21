إسرائيل تهاجم 200 هدف في غزة خلال 72 ساعة

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن هجومه على 200 هدف في قطاع غزة الفلسطيني خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس" أن الأهداف التي تم استهدافها شملت مواقع لإطلاق الصواريخ والقنص، ومستودعات للأسلحة، ومبانٍ تستخدمها حركة حماس.

كما أكد الجيش اغتيال عنصر في حماس يدعى أحمد منصور، وصفه بأنه "عضو في وحدة الصواريخ"، وشارك في الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار الجيش إلى تدمير البنية التحتية لحركة حماس في منطقتي الشابورة وتل السلطان في رفح، والعثور على مخبأ للأسلحة يحتوي على قنابل يدوية وذخيرة ومعدات عسكرية أخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت، أن حوالي 150 هدفًا تم استهدافها في قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، موضحًا أن العدد الإجمالي للأهداف المدمرة قد تجاوز 1,400 هدف منذ استئناف العمليات العسكرية ضد القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة الضغوط العسكرية على حماس، مطالبًا إياها بالموافقة على المقترحات الجديدة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن أي مساعدات لن تدخل قطاع غزة ما لم يتم الإفراج عن كافة الأسرى.