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سحب كبير في مخزونات الوقود الأمريكية يرفع أسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-14T05:32:25+0000
سحب كبير في مخزونات الوقود الأمريكية يرفع أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث أدى سحب أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية إلى الشراء.

كما تعززت الأسعار بفعل التوقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب فصل الشتاء سيؤدي إلى التحول إلى النفط لتلبية الطلب على التدفئة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 83.78 دولار للبرميل في الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 0.3 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا ، أو 0.67٪ ، إلى 80.98 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 0.3٪ في اليوم السابق.

وقال معهد البترول الأمريكي (API) يوم أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر، لكن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 4.6 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.7 مليون برميل .

ومع تمسك أوبك+ باتفاق قائم بشأن زيادة تدريجية في إنتاج النفط وفقدان بعض دول أوبك للوصول إلى حصتها، سيظل المعروض شحيحًا وستظل أسعار النفط في اتجاه صعودي على الأقل حتى اجتماع أوبك+ القادم.

ويراهن المستثمرون أيضًا على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع مولدات الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي.

 

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