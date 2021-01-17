سجل انخفاضا كبيرا.. البنك المركزي يبيع 6 مليون 750 الف دولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، من العملة الصعبة، يوم الأحد، انخفاضا كبيرا في افتتاح جلسات الاسبوع الحالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 62.5% لتصل الى 6 مليون 750 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 16 مليون 300 ألف دولار.

وأضاف أن المبيعات ذهبت جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم يتم شراء للدولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 5 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.