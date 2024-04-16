"ستيلر إنيرجي" تتعهد للسوداني بسرعة إنجاز مشروعين للكهرباء في كركوك ومدينة الصدر

شفق نيوز/ تعهد مدير شركة "ستيلر إنيرجي" الامريكية خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء العراقي في العاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، بسرعة إنجاز مشروعي الدورة المركبة في محطتي كهرباء كركوك ومدينة الصدر.

وقال مكتب السوداني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفد شركة (ستيلر إنيرجي) الأمريكية، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة بيتر جبسون.

وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان، بحث آليات التعاون مع الشركة في قطاع الكهرباء، واستعراض سير تنفيذ مشاريع الشركة التي يجري تنفيذها في العراق.

وشدد السوداني على ضرورة إسراع الشركة في إنجاز أعمال المشاريع المتعاقَد عليها مع وزارة الكهرباء، وهما مشروعا الدورة المركبة في محطتي كهرباء كركوك ومدينة الصدر.

من جانبه، أكد جبسون استعداد الشركة للإسراع في إنجاز المشاريع المذكورة، والدخول في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتنوعة، والعمل على إدخال منظومات التقليل من انبعاثات الكربون.