ستنتهي هذا العام.. الكشف عن نسب إنجاز مشاريع ميناء الفاو

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم السبت، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في المشاريع الرئيسية المرتبطة بميناء الفاو الكبير.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإنجاز في مشروع الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير بلغت 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع القناة الملاحية 85%، بينما حقق النفق المغمور نسبة إنجاز 70%".

وأضاف أن "ساحة الحاويات بلغت نسبة إنجازها 89%، بالإضافة إلى مشروع الطريق الرابط بين الميناء والطرق الخارجية بلغت نسبة الإنجاز فيه 99%".

وأضاف أن "هذه المشاريع ستنجز بشكل كامل خلال هذا العام وفق رؤية كاملة أعدتها الشركة في متابعة تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، مضيفاً أن "نظام إدارة المشاريع إلكتروني متكامل يشمل أنظمة الحماية والمراقبة الحديثة، وذلك بالتعاون مع شركات دولية كبرى مثل (دايوو) للهندسة والإنشاءات، و(تكنيكال) الإيطالية".

ويُعدّ ميناء الفاو الكبير مشروعاً استراتيجياً في أقصى جنوب العراق، يقع في شبه جزيرة الفاو بمحافظة البصرة، يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال ربطه بشبكات النقل العالمية.

تبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات دولار، وتغطي مساحته 54 كيلومترًا مربعًا.

ومن المتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 99 مليون طن سنويًا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموانئ في الخليج العربي والعاشر عالميًا.

ويتوقع أن تكون أعماق الميناء 19 مترًا، لاستيعاب أكبر السفن التجارية.

وفي عام 2024، تم إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة، وتهيئة الركائز، وبدء العمل في ساحة الحاويات، حيث تسير الأعمال بشكل متوازٍ، مع التركيز على إنجاز المشاريع الخمسة الأخيرة بشكل متزامن.