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إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-11T07:15:01+0000
إستقرار في أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية في بغداد و اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 147200 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرار ايضا حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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