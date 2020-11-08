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إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-08T07:48:56+0000
إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ إستقرت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وإقليم كوردستان اليوم الاحد 8 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124950 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس السبت 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  125000 لكل مائة دولار امريكي.

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