إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإرتفاعها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما ارتفعت في إقليم كوردستان اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124950 دينارا مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار التي سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاربعاء 124950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125100 لكل مائة دولار امريكي.

وعزا اصحاب الصيرفة في اربيل الارتفاع في اسعار الصرف الى قرار البرلمان العراقي بقطع حصة الاقليم لتغذية الرواتب خلال التصويت يوم امس على قانون تمويل العجز المالي.