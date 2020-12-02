إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد فيما ارتفعت في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء 2 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125600 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الثلاثاء 125550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 125500 لكل مائة دولار، والشراء بواقع 125300 لكل مائة دولار امريكي.