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إستقرار أسعار الذهب وارتفاع مؤشر الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-01T06:58:45+0000
إستقرار أسعار الذهب وارتفاع مؤشر الدولار

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة بحثا عن أدلة بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءات التحفيز في عصر الوباء.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1814.01 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1٪ إلى 1816.00 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ ، لكنه اقترب من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع سجله يوم الثلاثاء.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.85 دولارا للأوقية ، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1009.88 دولارات. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2475.25 دولارا.

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