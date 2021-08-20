إستقرار أسعار الدولار

شفق نيوز/ حوم الدولار الأمريكي كملاذ آمن بالقرب من أعلى مستوى مقابل أقرانه الرئيسيين يوم الجمعة ، مدعومًا بالمخاوف من أن متغير دلتا الفيروس التاجي يمكن أن يؤخر الانتعاش الاقتصادي العالمي.

كما تعززت العملة الأمريكية بفعل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تقليص الحوافز هذا العام ، حتى مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد -19 هذا الشهر في الولايات المتحدة.

ولم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسات ، بشكل طفيف عند 93.544 من يوم الخميس ، عندما لامس 93.587 للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر. بالنسبة للأسبوع ، فهي في طريقها لتحقيق 1.1٪ ، وهي أكبر نسبة في شهرين.

انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 1.2832 دولار كندي وسط انخفاض في أسعار النفط بسبب مخاوف النمو الاقتصادي ، في حين أن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي باق بالقرب من أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

وانخفض الين ، وهو عملة الملاذ الآمن الأخرى ، بنسبة 0.1٪ إلى 109.87 للدولار يوم الجمعة ، لكنه لا يزال في وسط نطاق تداوله خلال الأسابيع الستة الماضية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.05٪ إلى 1.6825 دولارًا ، لكنه لا يزال يتداول بالقرب من أدنى مستوى في 9 أشهر ونصف الشهر عند 1.16655 دولارًا تم الوصول إليه خلال الليل. إنه منخفض بنسبة 0.94 ٪ هذا الأسبوع ، وهو أكبر عدد منذ منتصف يونيو.

وأظهرت محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو ، الذي صدر يوم الأربعاء ، أن المسؤولين يتوقعون إلى حد كبير خفض مشترياتهم الشهرية من السندات في وقت لاحق من هذا العام ، على الرغم من استمرار الانقسامات حول توقيت ووتيرة التناقص التدريجي ، وما إذا كان التضخم أو البطالة أو جائحة فيروس كورونا يشكل خطرًا أكبر. للانتعاش الاقتصادي.

ويعتبر انخفاض مشتريات الديون من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إيجابيًا على نطاق واسع للدولار حيث من المتوقع أن يرفع عوائد السندات الحكومية الأمريكية ، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين للاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.1٪ إلى 0.7155 دولار يوم الجمعة ، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوى في 9 ونصف الشهر عند 0.7143 دولار الذي وصل إليه يوم الخميس. لقد انخفض بنسبة 3 ٪ هذا الأسبوع ، في طريقه إلى أسوأ أداء له منذ سبتمبر من العام الماضي ، مع إغلاق معظم البلاد لمحاربة تفشي COVID-19.

وارتفع الكيوي النيوزيلندي بنسبة 0.1٪ إلى 0.6832 دولار ، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر يوم الخميس عند 0.6810 دولار. لقد انخفض بنسبة 2.9 ٪ للأسبوع ، وهو الأسوأ أيضًا منذ سبتمبر ، بعد أن أخر بنكه المركزي رفع سعر الفائدة ، مما أدى إلى تغيير التروس مع دخول البلاد في إغلاق مفاجئ لـ COVID-19.

ولامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.3628 دولار يوم الجمعة ، قبل أن يتداول أعلى بنسبة 0.07٪ عند 1.3638 دولار. فقد انخفض بنسبة 1.64٪ هذا الأسبوع ، وهو أكبر انخفاض منذ شهرين.