إستقرار أسعار الدولار

شفق نيوز/ استقر الدولار يوم الجمعة حيث يترقب المستثمرون خطابًا متوقعًا للغاية من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم باول، حيث يشك المحللون الآن في أن رئيس البنك المركزي سيلمح إلى متى قد يبدأ في تقليص مشتريات الأصول.

وركزت السوق هذا الأسبوع على الإشارات التي يمكن أن يرسلها البنك المركزي الأمريكي في مؤتمر جاكسون هول السنوي ، الذي انطلق يوم الخميس بشكل افتراضي ، وكان الحدث الرئيسي هو خطاب باول يوم الجمعة.

غالبًا ما استخدم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الحدث في الماضي لتقديم إرشادات حول السياسة المستقبلية.

وقلل رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي - روبرت كابلان من دالاس وإستر جورج من كانساس سيتي وجيمس بولارد من سانت لويس - يوم الخميس من تأثير متغير دلتا الفيروسي في مقابلات منفصلة. كرر بولارد دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء تقليص مشترياته من السندات الشهرية البالغة 120 مليار دولار.

يشك المحللون في أن يشير باول إلى متى قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في قطع مشترياته من الأصول حتى الآن. الإجماع التقريبي في السوق هو أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن التناقص التدريجي في الربع الرابع ، مما يعطي إشارة واضحة في اجتماع واحد قبل الإعلان الفعلي.

قال ثو لان نجوين ، محلل العملات الأجنبية في كومرتس بنك ، إن أي تحرك بعيدًا عن "نهج أكثر حذراً" قد يعطي دفعة للدولار.

وقالت "إنني أرى المخاطر اليوم في قوة الدولار ، إذا كان من المحتمل أن يصدر باول بيانًا أكثر تشددًا بشأن التناقص التدريجي عما كان متوقعًا بشكل عام بعد كل شيء".

ولم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، بشكل طفيف ، حيث تم تداول الأيدي عند 93.046 بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش.

وكانت عائدات سندات الخزانة المعيارية لأجل 10 سنوات عند 1.3458٪ في آخر مرة ، بعد أن وصلت إلى 1.375٪ عقب تصريحات بولارد ، وهي أعلى نسبة منذ 12 أغسطس.

بين عشية وضحاها ، حصل الدولار الملاذ الآمن على بعض الدعم بعد هجوم انتحاري في مطار كابول.

وقال توشيا ناكامورا ، مدير فوركس في بنك ميتسوبيشي يو إف جي ترست بنك: "هناك مخاوف من أن الأحداث في أفغانستان يمكن أن تضعف الموافقة العامة على إدارة بايدن".

ولم يتغير اليورو والجنيه الإسترليني كثيرًا عند 1.1754 دولار و 1.3702 دولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن الإغلاق ضد COVID-19 في أوكلاند من المرجح أن يظل ساريًا لمدة أسبوعين آخرين.