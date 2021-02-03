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إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-03T07:30:27+0000
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد فيما انخفضت في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء( 3 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت في بغداد خلال افتتاحها صباح امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145200 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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