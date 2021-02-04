سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-04T06:52:47+0000
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس( 4 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت في بغداد خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145300 دينار لكل مائة دولار امريكي.

related

إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-24 07:33:24
إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-03 07:07:20
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-10 07:09:42
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-03 07:30:27
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-13 07:13:14
الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار في بغداد وأربيل

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-09 07:26:41
تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

إرتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-20 07:25:17
إرتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان