إستقرار أسعار الدولار

شفق نيوز/ استقر الدولار الأمريكي كملاذ آمن يوم الجمعة ، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وانخفاض أسواق الأسهم ، حيث استوعب المستثمرون رد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقابل توقعات أي زيادات مبكرة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعد قفزة 0.5 بالمئة عن يوم الخميس وهي أكبر قفزة في أسبوعين.

وارتفع العائد القياسي في الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.754٪ خلال الليل قبل أن يتراجع إلى 1.706٪ ، في حين اتبعت الأسهم الآسيوية وول ستريت هبوطيًا.

وانخفض الين لفترة وجيزة بعد أن وسع بنك اليابان نطاقه المستهدف للعائد القياسي في قرار يتماشى مع توقعات السوق.

وتعهدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع بالضغط على التحفيز النقدي القوي ، قائلة إن ارتفاع التضخم على المدى القريب سيكون مؤقتًا وسط توقعاتهم لأقوى نمو اقتصادي في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 40 عامًا.