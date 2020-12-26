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إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-26T07:26:39+0000
إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، اليوم السبت 26 كانون الاول 2020

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم السبت، 142100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 142100 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية ليوم الخميس الماضي 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 143000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 141000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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