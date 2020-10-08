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إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-08T08:10:29+0000
إستقرار اسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الخميس 8 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123700 دينار مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء التي سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغت اسعار البيع 124000 دينارعراقي، بينما كانت اسعار الشراء 123000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 123700 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  123500 لكل مائة دولار امريكي.

وعزا اصحاب بعض المكاتب الى استقرار السوق الى العطلة التي اعلنت عنها الحكومة هذا اليوم بمناسبة زيارة الاربعينية وبالتالي فان الاسعار ستبقى على حالتها السابقة ما قبل العطلة.

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