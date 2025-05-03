سترفع الإنتاج لـ20 ألف برميل يوميا.. إعادة تشغيل محطة في حقل صبة النفطي

شفق نيوز/ أعادت شركة نفط ذي قار، يوم السبت، تشغيل المحطة الشمالية في حقل صبة النفطي، ما سيرفع الإنتاج إلى 20 ألف برميل يوميا، وذلك بعد توقفها لعام ونصف.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير عام الشركة سعيد زغير شلاگة، أجرى جولة ميدانية في حقل صبة النفطي، وخلالها أعاد تشغيل المحطة الشمالية في الحقل، بعد توقف استمر قرابة عام ونصف العام نتيجة بعض المشاكل الفنية.

واكد شلاگة، بحسب البيان أن "إعادة التشغيل تأتي بعد إيقاف المحطة الشمالية لإنجاز أعمال فنية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتحسين جودة النفط المستخرج، حيث تعمل كوادر شركتنا على تشغيل وحدات النفط الرطب، التي تساهم في الوصول إلى أفضل المواصفات الممكنة، بما يؤهل النفط المستخرج للضخ ضمن المنظومة الوطنية".

وأشار إلى أن "المحطة الشمالية ستُسهم، بعد تشغيلها، في رفع الإنتاج إلى 20 ألف برميل يومياً، من خلال تشغيل ثماني آبار في المنطقة الشمالية، فضلاً عن استمرار الإنتاج من الآبار العاملة في المحطة المركزية".

وبيّن أن "هذه الجهود المبذولة من كوادر شركتنا أسهمت في معالجة المشكلات الفنية في الحقل، وسنشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإنتاج النفطي".