"ستارلينك" الأميركية تبدي استعدادها لتشغيل خدمة الإنترنت الفضائي بالعراق

شفق نيوز - بغداد

أعربت شركة سبيس أكس (ستارلينك) الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا الشبكات والمعلومات والاتصالات، يوم الخميس، عن جاهزيتها لتشغيل خدمة الانترنت الفضائي في العراق خلال مدة قصيرة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني وفدا من الشركة بحضور القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني فقد جرت - خلال اللقاء - مناقشة المراحل النهائية لمنح تراخيص الإنترنت الفضائي ومنها لشركة سبيس أكس، وتعزيز التعاون في مجال الاتصالات والخدمات التي تقدّمها الشركة ومناطق تغطيتها.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن العراق حقق نقلة مهمة في مسار جذب الشركات العالمية المختلفة، وتأمين جميع متطلباتها واحتياجاتها، ومنها منظومات الانترنت الفضائي؛ لإدامة عملها وأنشطتها.

وأكد اهتمام الحكومة وحرصها على مواكبة تطور عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتحول الرقمي من خلال التعاون مع شركة "سبيس أكس ودخولها إلى السوق العراقية التي تضم اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

من جانبه، أعرب وفد شركة سبيس أكس ستارلنك عن حرصهم واهتمامهم للعمل وتقديم الخدمات والتعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أنّ شركتهم جاهزة للتشغيل والعمل على توفير خدمة الإنترنت الفضائي خلال فترة وجيزة، بعد الحصول على رخصة العمل في العراق بشكل رسمي.