أسبوع الذهب يبدأ بارتفاع في الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد- اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 1.085 مليون دينار، وسعر الشراء 1.081 مليون دينار، بعد أن كان قد سجل يوم الخميس الماضي 1.073 مليون دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 1.055 مليون دينار، فيما سجل سعر الشراء 1.051 مليون دينار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصاغة تراوحت بين 1.085 مليون و1.095 مليون دينار للمثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.055 مليون و1.065 مليون دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.163 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.110 مليون دينار، وعيار 18 نحو 952 ألف دينار.

ويعتمد أصحاب محال الصاغة في احتساب الأسعار على معادلة تشمل سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت في (21 كانون الثاني الماضي) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية في العراق.