سبعة تساؤلات "عاجلة" إلى وزارة النفط بشأن الخزين النفطي الأميركي.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

وجهت النائبة هيام الياسري، يوم الاثنين، خطاباً برلمانياً "عاجلاً" إلى وزارة النفط بشأن التصريحات المتداولة إعلامياً حول دعم الخزين النفطي الأميركي بنصف مليون برميل يومياً، وإنشاء صندوق للطاقة والتنمية مع واشنطن، مطالبة بالإجابة عن سبعة تساؤلات مدعمة بالوثائق خلال 15 يوماً.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الياسري، تنشرها وكالة شفق نيوز، استند السؤال البرلماني إلى المادة (61/ثانياً) من الدستور، والمادتين (27/ثالثاً) و(29) من قانون مجلس النواب، فضلاً عن المادة (50) من النظام الداخلي للمجلس.

وطلبت النائبة من وزارة النفط توضيح صحة التصريحات المتداولة، وما إذا كان قد صدر بشأنها قرار رسمي من مجلس الوزراء أو هيئة الرأي في الوزارة.

كما تساءلت عما إذا كانت كميات النفط المشار إليها إضافية على حصة العراق في تحالف "أوبك+"، وما إذا كانت ستباع بالسعر العالمي أو بموجب اتفاق خاص.

وشملت الأسئلة طبيعة المقابل المالي، وما إذا كان العراق سيتسلم ثمن النفط نقداً أو ضمن صيغة مقايضة مقابل مشاريع تنفذها شركات أميركية، فضلاً عن طبيعة تلك المشاريع وكلفها التقديرية في حال اعتماد المقايضة.

وطلبت الياسري أيضاً توضيح منافذ التصدير المعتمدة، والشركات النفطية التي ستتولى التنفيذ، إلى جانب المدة الزمنية للمشروع والعوائد المتوقعة للعراق منه.

كما استفسرت عما إذا كانت وزارة النفط أعدت دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع، مطالبة بتزويدها بالإجابات والوثائق المؤيدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.