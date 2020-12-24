سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سائرون تدعو الحكومة إلى إنشاء ربط "إلكتروني" للسيطرة على سوق العملة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-24T11:32:39+0000
سائرون تدعو الحكومة إلى إنشاء ربط "إلكتروني" للسيطرة على سوق العملة

شفق نيوز/ أكدت كتلة سائرون، يوم الخميس، عن سعي برلماني لتعديل قانون موازنة 2021، فيما دعت الحكومة الى ربط شركات الصيرفة الكترونيا للسيطرة على سوق العملة.

وقالت النائب عن كتلة سائرون ماجدة التميمي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان بمشاركة نواب الكتلة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ انه كان من المفترض اتباع سياسة كمركية لدعم الإنتاج المحلي وليس خفض قيمة الدينار أمام الدولار، مشيرة إلى أن قرار تخفيض سعر صرف الدينار سبب تداعيات كثيرة ولاسيما ذوي الدخل المحدود.

واضافت التميمي: سنعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع شركائنا عبر تعديل قانون الموازنة بإجراء المناقلات، وندعو الحكومة الى ربط جميع شركات الصيرفة بربط إلكتروني للسيطرة على سوق العملة.

وبينت أن هناك ضرورة لقيام البنك المركزي بإطلاق مبادرات تنموية للحفاظ على سعر صرف الدولار.

ودعت التميمي؛ الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قرار البنك المركزي، مشددة على الحكومة بأن تقوم باستيراد المواد الغذائية والتجارية وضخها ضمن مفردات البطاقة التموينية.

related

مجلس الوزراء يتراجع عن تخفيض مخصصات الموظفين ورفع أسعار الوقود بموازنة 2021

Date: 2020-12-20 20:06:10
مجلس الوزراء يتراجع عن تخفيض مخصصات الموظفين ورفع أسعار الوقود بموازنة 2021

الجمعيات الفلاحية تهاجم وزارة المالية: رفع الدولار تتسبب بخسارة فادحة للزراعة

Date: 2020-12-20 10:01:21
الجمعيات الفلاحية تهاجم وزارة المالية: رفع الدولار تتسبب بخسارة فادحة للزراعة

المالية النيابية ترجح حصول عجز في موازنة 2021 بنسبة خمسين بالمائة

Date: 2020-11-22 13:12:59
المالية النيابية ترجح حصول عجز في موازنة 2021 بنسبة خمسين بالمائة

الدولار يسجل ذروة 6 أسابيع وسط ابتعاد عن عملات عالية المخاطر

Date: 2020-09-22 09:26:27
الدولار يسجل ذروة 6 أسابيع وسط ابتعاد عن عملات عالية المخاطر

جدول بالضرائب المفروضة على كبار موظفي الدولة العراقية في موازنة 2021

Date: 2020-12-21 18:46:27
جدول بالضرائب المفروضة على كبار موظفي الدولة العراقية في موازنة 2021

بعد ارتفاع صرف الدولار.. الشورجة خالية من المتبضعين وأسعار مرتفعة ودعوات لاحتجاجات عارمة

Date: 2020-12-20 11:17:41
بعد ارتفاع صرف الدولار.. الشورجة خالية من المتبضعين وأسعار مرتفعة ودعوات لاحتجاجات عارمة

المالية النيابية: تقديرات عجز موازنة 2021 تشير إلى 45 ترليون دينار

Date: 2020-11-23 09:39:41
المالية النيابية: تقديرات عجز موازنة 2021 تشير إلى 45 ترليون دينار

اسعار الدولار تعاود الإرتفاع

Date: 2020-10-16 07:06:28
اسعار الدولار تعاود الإرتفاع