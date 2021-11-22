"سايلو" الحلة يستلم أول كميات الشلب.. والإنتاج الإجمالي يقترب من 6 آلاف طن

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، يوم الاثنين، عن بدء سايلو الحلة التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب في بايل استلام اول كميات الشلب من الفلاحين موسم 2021 - 2022.

وقال مدير عام الشركة المهندس باسم نعيم العكيلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الملاكات العاملة في سايلو شلب الحلة استلمت اول الكميات المسوقة وبكمية (34) طنا من الشلب المحلي صنف الياسمين الفل وبواقع شاحنتين محملة بالشلب".

وأضاف أن "آلية الاستلام كانت ضمن المواصفات المطلوبه المعده من قبل السيطره النوعي"، مشيرا إلى ان "بابل رابع محافظة تباشر باستلام الشلب رسميا من الفلاحين".

واختتم الى اجمالي الكميات المسوقه من مادة الشلب بانواعه لغاية يوم امس بلغت ( 5.899 ) طن موزعه شلب ياسمين ( 5.434 ) طن و ( 464 ) طن شلب عنبر والتي توزعت في النجف الاشرف ( 3.425 ) طن و الديوانية ( 2.410 ) طن و بابل ( 34.320 ) طن و المثنى ( 29.181 ) طن .