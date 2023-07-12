ساويرس يكشف طبيعة مشروعه "الضخم" في العراق

شفق نيوز/ اكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، يوم الأربعاء، عزمه إطلاق مشروع عقاري "ضخم" في العراق، ما يمثل عودته إلى السوق العراقية التي سبق أن استثمر بقطاع الاتصالات فيها قبل نحو 20 عاماً.

وقال ساويرس في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن المشروع سيتم عبر شركته "أورا" للتطوير، لكنه لم يفصح عن حجم استثمارات المشروع.

وكان ساويرس قد نشر على صفحته عبر تويتر صورة جمعته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، متحدثاً عن لقاء جمعهما واتجاه لإطلاق مشروع عملاق في العراق.

تجربة الاستثمار في العقار بالعراق هي الأولى للملياردير المصري ولكنه سبق أن عمل في سوق الاتصالات العراقية عام 2003 عبر شبكة الهاتف النقال "عراقنا" والتي تخرج منها في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، أعلن ساويرس عن تفاصيل لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لافتاً إلى أن اللقاء أثمر عن مشروع عملاق في بغداد.

ونشر ساويرس على حسابه في "تويتر"، صورة جمعته بالسوداني، معلقاً عليها بالقول: "لقاء أخوي مثمر لمشروع عملاق فى بغداد"، مضيفاً: "مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقي".

وأطلق نجيب ساويرس، قناتين تلفزيونيتين وصحف مصرية، وتقدر ثروته بـ2.9 مليار دولار، وترتيبه رقم 577 في قائمة أغنى أغنياء العالم، ويحتل المرتبةَ الرابعةَ في مصر.