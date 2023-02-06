سامسونج إليكترونيكس تطلق حملة خاصة في العراق

أطلقت سامسونج إليكترونيكس المشرق العربي حملة الطلب المسبق على أجهزة سلسلة Galaxy S23 الجديدة لعملائها في العراق، والتي كشفت عنها خلال حدث Galaxy Unpacked 2023، والذي كشفت سامسونج من خلاله عن هواتف Galaxy S23 Ultraو +Galaxy S23 وGalaxy S23 لتدشن بذلك حقبة جديدة من تجربة الهاتف المتميزة من سامسونج جالكسي.

تحمل سلسلة Galaxy S23 الجديدة بالكامل معايير جديدة لتجربة هاتف ذكي جدير بالثقة وبمواصفات ممتازة، حيث تمنح الكاميرا الحديثة التي طورتها الشركة المستخدمين قدراً أعلى من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم، مثل التقاط مقاطع فيديو خلال الليل بجودة سينمائية حقيقية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمكن لعملاء سامسونج في العراق التقدم بالطلب المسبق على الأجهزة الجديدة من خلال متجر سامسونج الإلكتروني في العراق أو من خلال معارض ووكلاء سامسونج المعتمدين، حيث تتيح سامسونج لهم الفرصة أمامهم ليكونوا من الأوائل اللذين يتمتعون بالآفاق الواسعة التي تقدمها لهم أجهزة سلسلة Galaxy S23 الجديدة.