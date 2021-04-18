سامسونج إلكترونيكس تطرح خطة رمضانية خاصة بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” اليوم عن إطلاق حملة عروض رمضان 2021 لمنتجاتها المميزة بمناسبة حلول شهر رمضان.

ويمكن الإطلاع على جميع عروض سامسونج الكترونيكس الجديدة لشهر رمضان 2021 من خلال الرابط التالي.

وفي هذه المناسبة، عبّر تشانغ سب لي، نائب رئيس شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، عن سعادته بإطلاق العروض الجديدة قائلاً:" يسعدنا الإحتفال بشهر رمضان الكريم مع المستهلك العراقي من خلال تقديم العديد من العروض والجوائز المميزة على مشترياتهم، تحرص سامسونج الكترونيكس دائماً على الإحتفال بشهر رمضان المبارك مع عملائها لتؤكد قربها منهم في جميع الأوقات وجميع المناسبات وخصوصاً مع الأوقات الصعبة التي يعيشها العراق والعالم أجمع. وبهذا أيضًا؛ تؤكد سامسونج على أهمية السوق العراقي بالنسبة لها".

وتشمل الحملة التي تمتد حتى نهاية شهر رمضان: أجهزة سامسونج الكترونيكس المنزلية وهي التلفزيونات الذكية والثلاجات، حيث أطلقت الشركة مؤخراً مجموعاتها الجديدة لعام 2021 من الأجهزة المنزلية المميزة و تلفزيوناتها الذكية في السوق العراقي.

سيحصل محبو ابتكارات سامسونج إلكترونيكس على اشتراك لمدة 3 أشهر على منصة شاهد لمشاهدة أحدث المسلسلات والأفلام الرمضانية الحصرية، وذلك عند اقتناء تلفزيون Crystal 2020، بدقة UHD وبمعالج Crystal 4K، الذي سيقدم لك تجربة لا مثيل لها مع تعبير لوني محسًّن يتيح لك مشاهدة كل التفاصيل الدقيقة. كما سيحصل العملاء على اشتراك لمدة 6 أشهر على منصة شاهد عند إقتناء تلفزيون (QLED) 2020، بدقة 4K، طراز Q60T، الذي تمنحك تكنولوجيا Quantum Dot فيه أفضل صورة على الإطلاق. وبفضل الحجم اللوني بنسبة %100، تحصل تكنولوجيا Quantum Dot على الضوء وتحوِّله إلى لونٍ أخاذ تراه جميلًا في أي مستوى سطوع.

بالإضافة الى ذلك، أعلنت سامسونج عن وجود خصومات سعرية مميزة واشتراكات مجانية على منصة شاهد عند شراء أي تلفزيون من فئتي QLED و Crystal UHD.

وسيحصل محبو ابتكارات سامسونج إلكترونيكس أيضًا على هدايا قيّمة عند شراء أي ثلاجة من ثلاجات سامسونج المتطورة التالية:

ثلاجة المجمد العلوي RT7000K بنظام Twin Cooling™ سعة 620 لتر، بتقنية Twin Cooling ™ و5 أوضاع تحويل عند الطلب التي تحول المجمد بسهولة إلى ثلاجة لحفظ جميع المواد الغذائية الطازجة التي تحتاج إلى تخزينها لمواسم مختلفة أو لمناسبات خاصة، بالإضافة الى تقنية الواقي من البكتيريا التي تعمل على حفظ الثلاجة نظيفة وصحية، وبكفالة 10 سنوات.

ثلاجة جنباً إلى جنب طراز RS50N3913SA/EU المُزود برف العصائر)، ذات التصميم البسيط والأنيق التي تمنحك مساحة أكبر لحفظ الطعام، بالإضافة الى تكنولوجيا النوفروست (بدون ثلج) التي تحافظ على ثبات درجة الحرارة المثلى في كل زاوية في الثلاجة عن طريق تعزيز تدوير الهواء، وبكفالة 10 سنوات.

ثلاجة الباب الفرنسي RF48A4010M9/LVمع موزع مياه، المزودة بتقنية Twincooling plus، وخاصيتا Power Coolو Power Freeze. هذه الثلاجة تمنحك أطعمة أكثر رطوبة ونضارة ذات مذاق طبيعي.

منتجات “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” من الأجهزة المنزلية الرقمية متوفرة لدى كافة نقاط البيع التابعة للشركة والمتضمنة مختلف معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين، وفي مختلف الأسواق التي تعمل ضمنها حيث يعد السوق العراقي من أهمها.