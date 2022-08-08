سامسونج إلكترونيكس تدعو لترقب Unpacked

أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن حدثها الحصري الجديد حدث جالكسي Unpacked أغسطس 2022: تخطَّ حدود عالمك.

وقالت سامسونج في بيان لها أن الابتكار لا يقتصر فقط على تقديم الأفكار الخلاقة، بل يتعلق أيضاً بإطلاق التجارب الجديدة التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في حياتنا اليومية نحو الأفضل. وتتجاوز الابتكارات الهادفة الأبعاد التقنية، فهي توفر منصة لتصبح معها حياتنا اليومية أكثر تنوعًا، لتفتح لنا إمكانات أكبر من أي وقت مضى.

ولمعرفة المزيد عن هذه الإمكانات، تدعو سامسونج للإلكترونيات محبيها في 10 أغسطس للتعرف إلى قدرات الشركة لتجاوز نطاق التوقعات والمفاهيم السائدة، وفتح الأبواب أمام تجارب جديدة. وسيتم بث Galaxy Unpacked مباشرةً عبر موقع الشركة Samsung.com وقناة سامسونج على اليوتيوب من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت العراق.

ويمكنك متابعة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط للحصول على آخر الأخبار قبل الفعالية، والمعلومات المتعلقة بالأجهزة وموارد الوسائط المتعددة.