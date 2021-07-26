"سامسونج جالاكسي S21 Ultra 5G" يحصل على جائزة أفضل هاتف ذكي عالمياً

أعلنت سامسونج للإلكترونيات مؤخراً عن حصول "سامسونج جالاكسي S21 Ultra 5G" على جائزة أفضل هاتف ذكي ضمن الجوائز العالمية للأجهزة المحمولة. ونالت الشركة هذا التكريم خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2021، حيث يقام هذا الحدث السنوي لتقدير الأجهزة والبرامج والخدمات التي تسهم في الارتقاء بالابتكار في هذا القطاع على مستوى العالم.

في حفل توزيع الجوائز الذي تم تنظيمه في 30 يونيو، حصل هذا الجهاز على لقب "أفضل هاتف ذكي"، حيث يتميز بوجود نظام كاميرا احترافي وشاشة ذكية شديدة السطوع، ليكون بذلك الخيار المفضل للمستخدمين الذين يودون التقاط صور رائعة بتفاصيل واضحة. ويعدّ أيضاً أول جهاز في سلسلة (S) يدعم قلم (S)، لتحقيق إنتاجية متقدمة للمستخدمين المتميزين. وإلى جانب هذه المواصفات التي تأتي ضمن التصميم النحيف الأنيق، يمثل هذا الجهاز أفضل ما تقدمه هندسة "سامسونج".

وقالت لجنة حكام الفئة: "إنه يعد أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام "أندرويد" صنعته سامسونج على الإطلاق، كما يأتي مع مجموعة كبيرة من الميزات، بما في ذلك شاشة "أموليد" AMOLED المذهلة والكاميرات الأفضل في فئتها وغيرها الكثير. ويواكب هذا الهاتف تطلعات المستخدمين، ليفوز بجدارة بجائزة أفضل الهواتف الذكية في العام 2021".

وتم أيضاً إدراج "سامسونج جالاكسي S20 FE" في الترشيحات النهائية في هذه الفئة، تقديراً للميزات التي يفضلها المستخدمون في سلسلة "جالاكسي S20"، بما في ذلك الكاميرا المذهلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وشاشة "إنفينيتي – أو" Infinity-O الرائعة بتردد يبلغ 120 هيرتز.

وقال ستيفاني تشوي، النائب الأول للرئيس، ومدير التسويق في وحدة أعمال الاتصالات المتنقلة التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات: "إننا نشعر بالفخر العظيم للتقدير الذي حظينا به في مثل هذه الفئة التنافسية ضمن الجوائز العالمية للأجهزة المحمولة لهذا العام. إن سامسونج تتمتع بتاريخ طويل في ريادة الابتكار، ونتطلع دائماً إلى طرح أجهزة تلبي احتياجات مستخدمينا الآن وفي المستقبل. وفي ظل استمرار نمو احتياجات المستخدمين المتنوعة والديناميكية، سنظل ملتزمين بقيادة رحلة تطوير الأجهزة التي يحبها المستخدمون حول العالم".

وقال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة جي إس إم أيه ليمتد": "نعرب عن تهانينا لجميع الفائزين والمرشحين للجوائز العالمية للأجهزة المحمولة 2021 التي نقوم بتنظيمها، لأنهم نجحوا في تجسيد موضوع حدث هذا العام "تأثير الربط". ونظراً للظروف الصعبة التي واجهناها جميعاً خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، بات من المهم الآن العمل سوياً لمتابعة الابتكار المذهل والبراعة الفائقة، وهما عاملان مهمان تقوم عليهما صناعتنا، فضلاً عن تأثيرهما الإيجابي على العالم من حولنا".