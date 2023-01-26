سامسونج تكشف تفاصيل حدثها المرتقب Galaxy Unpacked 2023

شفق نيوز/ أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" عن نيتها للكشف عن أحدث إصدارات سلسلة هواتفGalaxy S الذكية، من خلال الحدث الحصري جالكسيGalaxy Unpacked 2023، الذي تقيمه في قلب مدينة سان فرانسيسكو، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير القادم 2023، ابتداءً من الساعة 9 مساءً بتوقيت العراق.

وتدشّن سامسونج إلكترونيكس من خلال هذا الحدث، حقبة جديدة من ابتكاراتها ضمن سلسلة هواتف Galaxy، والتي تم تصميمها لتعزيز إمكانات المستخدمين والارتقاء بها إلى مستويات مذهلة حالياً وفي المستقبل. وستكون سلسلة Galaxy S الجديدة مثالاً على التجربة المتميزة المتكاملة المطلقة التي تمنحها سامسونج للمستخدمين من خلال وضع معايير ذهبية جديدة لما هو مذهل.

ومن هنا، تدعو سامسونج إلكترونيكس الجماهير ومحبي سلسلة هواتف Galaxy S للانضمام إليها ليكونوا من الأوائل الذين سيشاهدون أحدث ابتكارات Galaxy المتميزة الجديدة، ومشاهدة الحدث هذا الحدث البارز، الذي تعقده حضورياً للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.