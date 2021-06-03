سامسونج تعلن حملة مجانية لمدة اسبوع لعملائها في العراق

أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن تنظيم حملة صيانة مجانية لأجهزة التكييف المنزلية الخاصة بعملائها في دولة العراق ولمدة أسبوع واحد، لصيانة أجهزة التكييف لديهم مجاناً خلال الأسبوع الممتد من 6-10 يونيو، وذلك في محافظات بغداد، أربيل، السليمانية، الموصل، والمنطقة الجنوبية.

وتشمل الحملة المجانية قيام خبراء "سامسونج" المتخصصين برعاية أجهزة التكييف الخاصة بعملائها من تنظيف الفلاتر وتعبئة الأجهزة بالغاز، وتحسين وفحص أداء المنتج، بالإضافة الى عمل اللازم لتوفير الرعاية المناسبة والمضمونة لمنتجات العملاء.

تأتي هذه الحملة ضمن السياسة التي تنتهجها شركة سامسونج الكترونيكس في العالم عامة، وفي دولة العراق على وجه التحديد ، والقائمة على تقديم أجود البضائع وأفضل الخدمات لعملائها، وبهدف المحافظة على سمعه منتجاتها والتأكيد على الخدمة المميزة لخدمات ما بعد البيع لديها.

يعتبر السوق العراقي من الأسواق المهمّة لسامسونج في منطقة الشرق الأوسط، لذلك تحرص الشركة على تقديم الخدمات المميزة والعروض المجانية وخصوصا في ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع لأن رأي عملائها وثقتهم بها مهم بكل تأكيد.

تالياً مواعيد زيارة فرق الصيانة بحسب كل محافظة: