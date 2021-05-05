سامسونج تعلن تحقيق رقم قياسي من الجوائز السنوية

أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تحقيقها رقماً قياسياً من جوائز المنتدى الدولي للتصميم 2021 المشهور عالميًا (iF Design)، من خلال حصولها على 71 جائزة. وفازت الشركة بجائزتين ذهبيتين ضمن 36 جائزة لتصميم المنتجات، و10 للمفاهيم الاحترافية، و11 لتصميم التواصل/ الإتصال، و5 لتصميم العبوات، و9 لتجربة وواجهة المستخدم وتصميم الخدمة.

ومنحت الجائزتان الذهبيتان لجهازين لتنقية الهواء (Air Purifier)، وهما (BESPOKE AX9000N) و(BESPOKE City Color Edition)، حيث تم الاعتراف بالجهاز الأول تقديراً لمفهومه المبتكر المتمثل في السماح للمستهلكين باختيار تصميم الجزء الأمامي للجهاز بما يتناسب مع أنماط حياتهم.

وحصل (BESPOKE City Color Edition) على الجائزة لاستخدامه مجموعة من الألوان والمواد الشائعة في أدوات المطبخ، بما في ذلك الثلاجات والمواقد والأفران، كما يتوافر بألوان مستوحاة من مدن مختلفة، مثل ستوكهولم وبرلين وسول.

وقال دونتاي لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز تصميم المؤسسي في سامسونج للإلكترونيات: "نركز في الشركة على توفير تجربة متميزة للمستهلكين، وإضافة المزيد من القيمة لحياتهم. وسنواصل بذل المزيد من الجهود لتقديم تصميمات تسهم في رفاهية المجتمع والمستهلكين من خلال اتباعنا رؤى جديدة وأساليب مبتكرة".

وفي فئة المنتجات، فازت مجموعة كبيرة من تصميمات الشركة بعدد من الجوائز، بما في ذلك:

تلفزيون QLED 8K: يستخدم خاصية التصميم اللامتناهي للشاشة لضمان زيادة متعة المشاهدة عن طريق تقليل حجم الإطار.

جهاز العرض Premiere: جهاز عرض ممتاز للمنزل مزود بتقنية "الليزر الثلاثية" Triple Laser وتقنية Ultra Short Throw.

غسالة WW8000T ومجفف DV8000T: يمكن وضعهما عموديًا أو أفقيًا أو كل جهاز على حدة حسب المساحة المتوفرة.

الهاتفان Galaxy Z Fold2 و Galaxy Z Flip: ينتميان إلى فئة الهواتف الذكية، ويوفران تجربة استخدام فريدة ومبتكرة للهواتف الذكية القابلة للطي.

وفي فئات أخرى، فازت تصميمات سامسونج التي تراعي سهولة الوصول والبيئة بعدد من الجوائز، ومن بينها:

غسالة WW8000T ومجفف الملابس DV8000T UX: يمتازان بسهولة الاستخدام ذكي، وتم تزويدهما بملصقات برايل لمساعدة المكفوفين، وإصدار ردود صوتية للتنبيه للدورات المختلفة أو إعدادات درجة الحرارة لتحسين الاستخدام.

التغليف الصديق للبيئة - التغليف المستدام للمنتجات لتسهيل إعادة تدوير الصناديق.

يشار إلى أن هذه الجوائز يتم تنظيمها من قبل المنتدى الدولي للتصميم، انطلقت في ألمانيا في العام 1953، وتجري تقييمًا شاملاً للمشاركات بناءً على معاييرها، والتي تشمل التميز والتأثير وفق 9 تخصصات وفئات، وهي: المنتج والتعبئة والاتصالات والمفهوم المهني والهندسة المعمارية الداخلية والهندسة المعمارية وتصميم الخدمات وتجربة المستخدم وواجهة المستخدم.

ويتم الإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز عبر الإنترنت من خلال موقع iF Design Award والتطبيق الخاص بها. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://ifworlddesignguide.com.