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سامسونج تعلن تحقيق رقم قياسي من الجوائز السنوية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-05T14:56:30+0000
سامسونج تعلن تحقيق رقم قياسي من الجوائز السنوية

أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تحقيقها رقماً قياسياً من جوائز المنتدى الدولي للتصميم 2021 المشهور عالميًا (iF Design)، من خلال حصولها على 71 جائزة. وفازت الشركة بجائزتين ذهبيتين ضمن 36 جائزة لتصميم المنتجات، و10 للمفاهيم الاحترافية، و11 لتصميم التواصل/ الإتصال، و5 لتصميم العبوات، و9 لتجربة وواجهة المستخدم وتصميم الخدمة.

ومنحت الجائزتان الذهبيتان لجهازين لتنقية الهواء (Air Purifier)، وهما (BESPOKE AX9000N) و(BESPOKE City Color Edition)، حيث تم الاعتراف بالجهاز الأول تقديراً لمفهومه المبتكر المتمثل في السماح للمستهلكين باختيار تصميم الجزء الأمامي للجهاز بما يتناسب مع أنماط حياتهم.

وحصل (BESPOKE City Color Edition) على الجائزة لاستخدامه مجموعة من الألوان والمواد الشائعة في أدوات المطبخ، بما في ذلك الثلاجات والمواقد والأفران، كما يتوافر بألوان مستوحاة من مدن مختلفة، مثل ستوكهولم وبرلين وسول.

وقال دونتاي لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز تصميم المؤسسي في سامسونج للإلكترونيات: "نركز في الشركة على توفير تجربة متميزة للمستهلكين، وإضافة المزيد من القيمة لحياتهم. وسنواصل بذل المزيد من الجهود لتقديم تصميمات تسهم في رفاهية المجتمع والمستهلكين من خلال اتباعنا رؤى جديدة وأساليب مبتكرة".

وفي فئة المنتجات، فازت مجموعة كبيرة من تصميمات الشركة بعدد من الجوائز، بما في ذلك:

وفي فئات أخرى، فازت تصميمات سامسونج التي تراعي سهولة الوصول والبيئة بعدد من الجوائز، ومن بينها:

يشار إلى أن هذه الجوائز يتم تنظيمها من قبل المنتدى الدولي للتصميم، انطلقت في ألمانيا في العام 1953، وتجري تقييمًا شاملاً للمشاركات بناءً على معاييرها، والتي تشمل التميز والتأثير وفق 9 تخصصات وفئات، وهي: المنتج والتعبئة والاتصالات والمفهوم المهني والهندسة المعمارية الداخلية والهندسة المعمارية وتصميم الخدمات وتجربة المستخدم وواجهة المستخدم.

ويتم الإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز عبر الإنترنت من خلال موقع iF Design Award والتطبيق الخاص بها. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://ifworlddesignguide.com.

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