سامسونج تطلق حملة خاصة للعراقيين

أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إطلاق حملة "البدايات الحلوة"، للتسهيل للمقبلين على الزواج والتوفير عليهم عند قيامهم بتأسيس بيت الزوجية، وحتى يتمكنوا من تأثيث منزلهم بأبرز الابتكارات التكنولوجية من سامسونج والتي ستسهّل عليهم حياتهم بكل تأكيد. وتأتي هذه الحملة من "سامسونج" للتسهيل على المقبلين على الزواج وذلك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وبدأت الحملة من تاريخ 12 يوليو الحالي، وستستمر حتى تاريخ 12 أغسطس الشهر المقبل، حيث تسعى سامسونج ومن خلال حملاتها المتواصلة الى التسهيل على حياة الشباب العراقي والتخفيف عنهم في جميع نواحي حياتهم، حيث تولي سامسونج قطاع الشباب على وجه التحديد أهمية مطلقة وذلك من خلال البرامج التمكينية التي تقوم بها دائماً.

ووفقاً لـ:" سامسونج الكترونيكس المشرق العربي"، فإن الحملة تشتمل على ثلاثة حزم رئيسية، الحزمة الفضية، الحزمة الذهبية، والحزمة الماسية، حيث تشتمل كل حزمة على مجموعة كبيرة من الخصومات تصل الى 20% من السعر الإجمالي للحزمة.

تأتي الحزمة الماسية بخصومات تصل الى 18% وبسعر 4150 دولار أمريكي، وتحتوي على: غسالة مع نشّافة من سامسونج بسعة 22 كغ للغسيل و 13 كغ للتنشيف، ثلاجة سامسونج بابين سعة 26 قدم مكعّب، مكيّف سامسونج، مايكرويف سامسونج سعة 23 لتر ، جلّاية سامسونج سعة 14 مجموعة مع 7 برامج، مكنسة كهرباء سامسونج سعة 3 لتر، وتلفزيون سامسونج Crystal UHD 4k 65 إنش.

أما الحزمة الذهبية، فتأتي بخصومات تصل الى 14% وبسعر 2832 دولار أمريكي، وتحتوي على: غسالة سامسونج بسعة 9 كغ، ثلاجة سامسونج بابين سعة 25 قدم مكعّب، مكيّف سامسونج، مايكرويف سامسونج سعة 23 لتر ، جلّاية سامسونج سعة 14 مجموعة مع 7 برامج، مكنسة كهرباء سامسونج سعة 3 لتر، وتلفزيون سامسونج Crystal UHD 4k 55 إنش.

وبالنسبة للحزمة الفضّية، فتأتي بخصومات تصل الى 9% على المبلغ الكامل، وبسعر 2262 دولار أمريكي، حيث تحتوي على مجموعة مميزة من منتجات سامسونج فائقة التطور، وهي: غسالة سامسونج بسعة 8 كغ، ثلاجة سامسونج سعة 24 قدم مكعّب، مكيّف سامسونج، مايكرويف سامسونج سعة 23 لتر ، جلّاية سامسونج سعة 14 مجموعة مع 7 برامج، مكنسة كهرباء سامسونج سعة 3 لتر، وتلفزيون سامسونج Crystal UHD 4k 55 إنش.

يمكن للراغبين من الاستفادة من هذه الحملة من خلال الدخول الى موقع سامسونج الإلكتروني عبر الرابط https://www.Samsung.com/levant_ar/offer/ وإختيار الحزمة التي تناسبهم وتناسب احتياجاتهم.