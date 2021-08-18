سامسونج تصدر اعلاناً خاصاً للسوق العراقي

أعلنت سامسونج إلكترونيكس عن بدء حملة الطلب المسبق على أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في العراق، وهما هاتفيّ Galaxy Z Fold 3 و 3 Galaxy Z Flip، واللذان تم الإعلان عنهما خلال حدث #SamsungUnpacked، الذي دشنت سامسونج من خلاله الفصل التالي في ابتكارات الأجهزة القابلة للطي، حيث يشتمل الجيل الثالث من هذه الأجهزة المميزة على تحسينات رئيسية كان قد طلبها مستخدمو سامسونج، وتتعلق بقابليتها للطي والعديد من الأمور الأخرى.

ووفقاً لسامسونج، فإن فترة الطلب المسبق على أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في دولة العراق تبدأ من تاريخ 17 أغسطس الحالي وحتى تاريخ 9 سبتمبر، أو حتى نفاذ الكميّة.

وأعلنت سامسونج عن العروض الرائعة التي سيحصل عليها العملاء عند الطلب المسبق لأجهزتها الجديدة القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و 3 Galaxy Z Flip ، حيث سيحصل العميل عند شرائه هاتف Galaxy Z Fold 3 على حزمة مكونة من سماعة Galaxy Buds Pro، بالإضافة إلى غطاء هاتف مع قلمٍ S Pen وشاحن متنقل. أمّا عند شراء هاتف 3 Galaxy Z Flip ، سيحصل العميل على سماعة Galaxy Buds2 ، غطاء سيليكون للحماية، بالإضافة الى شاحن متنقل بقوة 25 وات.

تتوفر هواتف سامسونج الذكية الجديدة القابلة للطي بالعديد من الألوان المميزة التي ترضي جميع أذواق المستخدمين، حيث يأتي هاتف Galaxy Z Fold 3 باللونين الأسود والأخضر، أمّا بالنسبة لهاتف 3 Galaxy Z Flip فإنه يتوفر بثلاثة ألوان مختلفة وهي اللون الأسود واللون الأخضر واللون الكريمي.

يتوفر الطلب المسبق لأجهزة سامسونج الذكية الجديدة القابلة للطي والحزم المرافقة لها من خلال معارض سامسونج المنتشرة في مختلف أنحاء دولة العراق.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول جهازي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3 وسماعات Galaxy Buds2 ، يمكن زيارة موقع www.samsung.com/galaxy.