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سامراء تستعد لتنفيذ مشاريع خدمية بقيمة اكثر من 15 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-16T20:55:04+0000
سامراء تستعد لتنفيذ مشاريع خدمية بقيمة اكثر من 15 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، تخصيص خطة للمشاريع المزمع تنفيذها ضمن موازنة 2021 بقيمة أكثر من 15 مليار دينار، مبينة أن المشاريع سيتم تنفيذها فور الشروع بتنفيذ قانون الموازنة.

وقال قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي لوكالة شفق نيوز، إن المشاريع الخدمية اعدت باتفاق وتنسيق بين الدوائر الخدمية والمالية النيابية فور البدء بالعمل بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مشيرا الى وجود مشاريع اخرى خصصت لسامراء ضمن صندوق اعمار المناطق المحررة ودعم واستقرار المدن المتضررة من الارهاب.

ولفت السامرائي إلى اقرار مشاريع اخرى للقضاء ضمن قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ستعلن لاحقا.

وعانت المحافظات العراقية ووحداتها الإدارية من توقف وانعدام المشاريع الخدمية خلال العام المنصرم بسبب جائحة كورونا والازمة المالية التي خلفتها على اسعار النفط وتهاويها الى ادنى مستوياتها.

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وتحوي مرقدي الاماميين الحسن العسكري وعلي الهادي، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة، يبلغ عدد سكان القضاء 250 ألف نسمة وسكان مركز المدينة 190.000 نسمة.

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